Eftelingfan én kleuterleraar ontwerpt 'in quarantaine' drie nieuwe Holle Bolle Gijzen

Dat tekenaar Daan van alle figuren van De Efteling juist Holle Bolle Gijs kiest is geen toeval. Juist in hem ziet hij een figuur waar hij zijn creativiteit op los kan laten. "Met Holle Bolle Gijs kun je heel wat kanten op. Hij staat verspreid over het hele park en daar kunnen er best nog wel wat van bij. Speciaal aangepast aan de plek waar hij komt te staan. Vanaf 2002 zijn er geen meer bijgekomen en het leek mij wel leuk om weer eens drie nieuwe af te leveren."

Toekomstmuziek

Als het aan Daan ligt worden zijn gethematiseerde versies van Holle Bolle Gijs, als pratende vuilnisbak in het pretpark, ook daadwerkelijk uitgevoerd. Maar dat is toekomstmuziek en daar is hij bescheiden over.

"Ik vind het wat aanmatigend om nu zelf contact op te nemen met De Efteling. Daarvoor ben ik nog niet zeker genoeg over mijn ontwerpen. Maar als ze interesse hebben, mogen ze natuurlijk altijd bellen. Ik sta nu nog met veel plezier voor de klas, maar mijn droom is om over een paar jaar als ontwerper in dienst te zijn van De Efteling."