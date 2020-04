Kermisexploitanten vrezen voor Tilburgse kermis, 'testkermis' laat weinig mogelijkheden zien

De persconferentie van premier Rutte dinsdagavond wordt ook voor de kermisexploitanten in Nederland heel spannend . Gaat de Tilburgse kermis , met soms wel een miljoen bezoekers, door of niet? Maandag werd er door de gezamenlijke kermisexploitanten een testkermis opgebouwd in Apeldoorn, om te kijken of de anderhalve meter afstand vol te houden is. De eerste resultaten stemmen droevig.

Albert Ordelman, eigenaar van de Funhouse :”Ik ben heel erg hoopvol en altijd positief ingesteld. Ik dacht ook toen we dit gingen opbouwen: als straks de IC-bedden leeg zijn en alles de goede kant op gaat, dan kan de Tilburgse kermis doorgaan. Daar verlang ik echt naar als Hollander. Dat is toch het hoogtepunt van het jaar. Maar we lopen tegen heel veel problemen aan. Het zal heel moeilijk worden. Als je naar Tilburg gaat, weet je van te voren dat je de pacht niet eens terug kunt halen”.

Attractie van een miljoen euro

Ordelman heeft voor deze gelegenheid zijn attractie opgebouwd op een kermisterrein in Apeldoorn. Bezoekers van de kermis lopen door de attractie en moeten op het eind in een stoeltje dat omhoog gaat. Die stoeltjes zitten zo dicht op elkaar dat er steeds twee leeg gelaten moeten worden. Dat betekent dat er in plaats van 12 maar 4 mensen tegelijk de attractie kunnen gebruiken. Ordelman: ”Kijk hier, het is een attractie van een miljoen euro. Dat is niet betaald uit je kontzak. Dat is bij een bank geleend. Je hebt je aflossingen elke maand. Je hebt je personeelskosten. Alles loopt gewoon door. Ik weet niet of we onze pachtgelden wel terugkrijgen die we al aanbetaald hebben. Er is geen omzet. Ik heb er geen oplossing voor."

Anderhalve meter in de Ghost

Exploitant Cor Sipkema loopt met een anderhalve meter lint over de testkermis. Hij stond jarenlang op de Tilburgse, maar ook op de Udense kermis. Hij heeft allerlei attracties, zoals een spookhuis, reuzenrad en kartbaan. Hij neemt spookhuis de Ghost als voorbeeld, om te laten zien hoe moeilijk het is om de anderhalve meter te handhaven. Stel er stapt in één karretje een vader en zoon in. Dat moet ik dan maar geloven. En ze rijden naar binnen, een afgesloten ruimte. En er begint iemand te hoesten. Moet ik doorgaan? Het is gewoon een groot probleem”.

Premier Rutte

Ordelman hoopt dat hij kan vertrouwen op premier Rutte die in zijn eerste toespraak zei dat hij niet één ondernemer in steek laat. Ordelman: ”Maar ik hoor over de kermis nog weinig voorbijkomen. Ik hoop dat ze ons niet vergeten en dat hij zich aan zijn woord houdt."