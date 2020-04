Wie is deze coronahoester in Eindhoven? 'Nu heb jij het ook!'

EINDHOVEN -

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan het fenomeen 'coronahoesten'. In maart en april werden verschillende mensen door de rechter veroordeeld tot celstraffen, nadat zij hadden gedreigd met of opzettelijk hadden gehoest richting een andere persoon. Dat gebeurde onlangs ook in een ijssalon in Eindhoven. De coronahoester staat op de camerabeelden die vanavond te zien zijn in Bureau Brabant.