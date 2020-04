Zorgen over webcamexamens volgens Tilburg University onterecht

Studenten moeten thuis examens op de computer maken doordat de universiteiten nu gesloten zijn. Tilburg University wil gebruik gaan maken van Proctorio om te kunnen controleren dat er niet wordt gespiekt. Via het programma worden de camera en microfoon van de computer overgenomen. De petitie tegen het gebruik van Proctorio is al 3100 keer getekend.

Sijtsma stelt in het interview dat de zorgen van de studenten worden begrepen, maar dat het gebruik van de software noodzakelijk is om de waarde van de diploma’s te kunnen behouden. De universiteit wil tijdens tentamens kunnen checken dat de student het zelf maakt en tussendoor geen informatie opzoekt in een boek of op een website.

“Bij een fysiek tentamen gaat de privacy-inbreuk misschien zelfs wel verder", zegt Sjitsma. "Een surveillant kan dan in je tas willen kijken, of je smartphone weghalen." Tilburg University wil volgens de rector zo min mogelijk gebruik maken van de software en is nog in discussie over alternatieve vormen van toetsing. Ook wordt er van tevoren een proeftoets klaargezet 'zodat studenten vooraf al een indruk krijgen van wat het allemaal inhoudt'.

'Ernstige inbreuk op privacy'

Voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), noemt het gebruik van de software zorgwekkend. “Het is een ernstige inbreuk op de privacy. Hoewel er veel alternatieven zijn, zoals essays of mondelinge tentamens, wordt er veel ingezet op het online in de gaten houden van studenten. En de universiteiten die dit doen, communiceren niet duidelijk wat dit betekent voor de studenten.”

Afspraken met aanbieders

Privacy Company en onderzoeksinstelling SURF voerden een privacy analyse uit op onder meer Proctorio. Daaruit bleek dat het programma niet voldoet aan de regels van de privacywet (AVG). “Maar dat hoeft niet overeen te komen met de werkelijkheid”, vertelt Cora Arts van Privacy Company. “Universiteiten kunnen zelf afspraken maken met de aanbieders van de software. Dan kunnen ze bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde gegevens niet mogen worden gebruik door Proctorio.”

Bij Tilburg University lijkt dit ook het geval te zijn. "Een programma als Proctorio biedt heel veel mogelijkheden om te surveilleren, wij gebruiken daarvan alleen wat we nodig hebben", stelt Sijtsma. De gegevens worden ook op een door de universiteit bepaald moment weggegooid.

Andere keuzes in crisistijd

“De zorgen van studenten zijn terecht”, stelt Iris Huis in ’t Veld van SURF. “Maar privacy is geen absolute waarde en moet in specifieke contexten worden bekeken. In deze crisistijd worden er andere keuzes gemaakt dan normaal. Universiteiten zijn er in ieder geval mee bezig om dit soort software zo goed mogelijk in te richten, gekeken naar de privacy.”

