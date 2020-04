Hoe gaan we verder na 28 april? Kijk LIVE naar de persconferentie over de coronamaatregelen

Kijk hier live naar de persconferentie:

Een 'duivels dilemma', noemt Rutte dinsdag de afweging die het kabinet moet maken over welke maatregelen wel of niet versoepeld kunnen worden. De situatie in verpleeghuizen noemt de premier nog altijd 'zeer zorgwekkend'.

De basisscholen gaan op 11 mei weer open. Voor de helft van de tijd. Voor het speciaal onderwijs geldt dat deze scholen helemaal open gaan voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. De kinderopvang zal in de woorden van de premier 'het ritme van de scholen volgen'.

Vorige week sprak premier Rutte nog over een tussenweek: het kabinet kondigde toen geen nieuwe maatregelen aan op de persconferentie. "Houd vol", was de belangrijkste boodschap. Het werd toen al duidelijk dat het kabinet niet in één keer, maar ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen coronamaatregelen wil.

"Het loket gaat zeker niet in één keer open. Er zal maatwerk nodig zijn om aan de anderhalvemeter-samenleving te voldoen", zei Rutte toen.