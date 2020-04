Hoe gaan we verder na 28 april? Kijk hier de persconferentie over de coronamaatregelen terug

Het kabinet gaf dinsdagavond een persconferentie over de coronapandemie. Premier Mark Rutte maakte bekend wat er vanaf 28 april gaat gebeuren met de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Zo gaan de basisscholen op 11 mei weer deels open. Kijk de persconferentie hieronder terug.

Een 'duivels dilemma', noemt Rutte de afweging die het kabinet moet maken over welke maatregelen wel of niet versoepeld kunnen worden. De situatie in verpleeghuizen noemt de premier nog altijd 'zeer zorgwekkend'. Bezoek aan verpleeghuizen blijft dan ook niet toegestaan, aldus de premier.

Basisscholen gaan op 11 mei weer open, geeft hij aan. Voor de helft van de tijd. Voor het speciaal onderwijs geldt dat deze scholen helemaal open gaan voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. De kinderopvang zal in de woorden van de premier 'het ritme van de scholen volgen'. Middelbare scholen moeten zich erop voorbereiden om vanaf 1 juni open te gaan als anderhalvemeterschool.

Contactberoepen, zoals kappers, mogen tot 20 mei niet worden uitgeoefend. De onzekerheid voor deze beroepen is volgens Rutte nog te groot. Een volgend belangrijk punt vormen de evenementen. Tot 1 september zijn alle evenementen verboden. Dit betekent ook geen betaald voetbal, zo benadrukt Rutte. 'Zuur', noemt hij het.

Alle maatregelen die niet kunnen worden verruimd, worden verlengd tot 20 mei. Dat betekent tot die tijd: blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit huis en houd 1,5 meter afstand wanneer je wel naar buiten gaat.

"Ik wil zielsgraag zeggen tegen Nederland er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat eng en gevaarlijk gezien de ontwikkeling van de cijfers. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander", vat Rutte het dilemma samen waarvoor het kabinet zich gesteld ziet. De coronacrisis is in de woorden van de premier 'waarschijnlijk de meest ingrijpende en bedreigende periode die we ooit hebben meegemaakt'.