Kijk vanavond LIVE naar persconferentie over aanpassing coronamaatregelen

EINDHOVEN -

Het kabinet geeft om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de coronapandemie. Premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel zullen bekendmaken wat er vanaf 28 april gaat gebeuren met de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De adviezen aan het kabinet zijn inmiddels uitgelekt. Zo zouden de basisscholen op 11 mei weer opengaan. Vraag is nu of het kabinet de adviezen zal opvolgen. De persconferentie is live te volgen via de site en app van Omroep Brabant.