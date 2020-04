Kijk vanavond live naar persconferentie over aanpassing coronamaatregelen

Het kabinet geeft dinsdagavond om zeven uur weer een persconferentie over de coronapandemie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen bekendmaken wat er vanaf 28 april gaat gebeuren met de maatregelen. De persconferentie is live te volgen via de site en app van Omroep Brabant.

Vorige week werd er gesproken over een tussenweek: het kabinet kondigde geen nieuwe maatregelen aan op de persconferentie. "Houd vol", was de belangrijkste boodschap.

'Stap voor stap naar versoepeling'

Dinsdagavond zal bekend worden gemaakt of de maatregelen na 28 april versoepeld worden of dat we voorlopig nog in de 'intelligente lockdown' blijven. Het is in ieder geval duidelijk dat het kabinet niet in één keer, maar ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen coronamaatregelen wil.

"Het loket gaat zeker niet in één keer open. Er zal maatwerk nodig zijn om aan de anderhalvemeter-samenleving te voldoen", zei Mark Rutte tijdens de persconferentie van vorige week.

Gemeentes doen oproepen

Gemeentes hebben verschillende oproepen gedaan aan het kabinet. Zo heeft Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, opgeroepen om de maatregelen voor jongeren te versoepelen.

Ook willen de burgemeesters van grote steden dat het kabinet evenementen verbiedt tot zeker 1 september. Het lijkt dat het kabinet hier gehoor aan wil gaan geven.

Experts adviseren het kabinet om kinderen weer voorzichtig naar school te laten gaan en te sporten. Dat meldt RTL. De horeca zou wel langer dicht moeten blijven.