Busje zwaar beschadigd door gevallen takken, chauffeur komt met de schrik vrij

Een chauffeur schrok zich dinsdagochtend rot toen hij in zijn busje door de Bergstraat in Dommelen reed. Een grote boom verloor een meterslange, dikke tak toen hij er met zijn busje onderdoor reed. De dikke tak miste net het busje, maar andere takken zorgde toch voor flinke schade. De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

“Ik was al bang dat dit zou gaan gebeuren”, vertelt een buurtbewoonster die vanuit haar huis hoorde wat er gebeurde. De tak hing volgens haar al een tijdje erg scheef, dus de schade vindt ze nog meevallen.

“De boom wordt ieder jaar gecheckt om te kijken of het nog wel veilig is om hem te laten staan. Vorig jaar is er een tak afgezaagd die niet goed was. Blijkbaar is de boom daar wat gaan rotten, waardoor deze tak viel.”

Geschrokken chauffeur

De buurtbewoonster heeft het niet met eigen ogen zien gebeuren, maar naderhand zag ze wel de enorm geschrokken chauffeur op straat staan. “Ik hoorde een hoop herrie."

"Blijkbaar hoorde de chauffeur zelf ook allemaal gekraak. Hij was zo slim om gas te geven, waardoor de grote tak zijn bus net miste”, vertelt de buurtbewoonster. De Bergstraat is de hele ochtend afgesloten geweest voor verkeer, zodat de gemeente de takken kon opruimen.