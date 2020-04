Brandweer hoopt vuur in de Peel vandaag onder controle te krijgen, 250 hectare verwoest

De brand, die steeds weer oplaait op verschillende plekken, wordt bestreden met twee blushelikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen, die zakken water van 10.000 liter boven het vuur legen. Op de grond bestrijden tachtig brandweerlieden het vuur. De hele nacht door hebben 21 brandweerlieden van het Handcrew-team uit Overijssel het vuur bestreden. Volgens de brandweer is de harde wind de grootste vijand.

Het gebied is volgens de brandweer ontoegankelijk en dat maakt het blussen lastig. Om uitbreiding van het vuur in te dammen is Staatsbosbeheer begonnen met snoeiwerkzaamheden.

De gemeente Deurne waarschuwt dat de rook- en geuroverlast in en rond Liessel en in de gemeenten Asten en Someren nog de hele dag kan aanhouden. Dat kan echter ook gelden voor andere plaatsen in de regio, aldus de gemeente.

Waar het vuur inmiddels gedoofd is, blijft een zwartgeblakerde vlakte achter. Boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer vindt het lastig om te zeggen wat de schade is: “Er is al ruim honderd hectare afgebrand en de brand breidt zich nog steeds uit. Dus wordt nog veel meer.”

Volgens Verhoeven zijn veel dieren door de brand verstoord of dood. “Bijvoorbeeld reeën kunnen vluchten. Maar de gladde slang en de heikikker kunnen niet vluchten. Sommige bomen zullen het redden, andere weer niet.”

“Maar de natuur is heel veerkrachtig”, gaat Verhoeven verder. “Die herstelt zich wel. Maar wat komt ervoor terug? Als het leeg is, komen er planten die juist van kale grond houden en dat kan weer typische peelsoorten verdringen.”

Maar ook in de Peel gaat het leven door. “De vogeltjes fluiten nog”, valt Verhoeven op. “Dat is een schrale troost.”