Roel Diepstraten neemt je mee door het Brabantse landschap in 'Op Pad'

Elke uitzending duurt drie minuten en daarin neemt Roel je in vogelvlucht mee naar markante natuurgebieden in onze provincie. Hij bezoekt onder meer de Regte Heide, Landschotse Heide, Edelherten in Het Groene Woud, De Mortelen, Landgoed Heeswijk, Het Liniepad en Fort Altena, Keent, Herbertusbossen en de Brabantse Wal. In de eerste uitzending doet Roel het Dommeldal bij Liempde aan.

In elke uitzending zitten prachtige beelden van een van deze gebieden. Voorlopig kun je er nog virtueel van genieten. Als de coronamaatregelen worden versoepeld, dan kun je favoriete natuurgebied altijd nog bezoeken.

Roel Diepstraten, presentator van Op Pad.

De 30-jarige Roel Diepstraten komt uit Haghorst en is een natuurliefhebber en -kenner bij uitstek. Hij studeerde bos- en natuurbeheer, beeldende kunst en natuur- & communicatie. Tegenwoordig staat hij bijna dagelijks met z’n voeten in de klei als natuurfotograaf, educatief begeleider en als presentator.

Diepstraten werkt voor de communicatieafdeling van het Brabants Landschap, is educatief medewerker bij Natuurmuseum Brabant en Naturalis en volgt als cameraman voor het programma Vroege Vogels de natuur op de voet.