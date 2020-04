Kinderdagverblijven willen graag weer open, maar hebben eerst duidelijkheid nodig

"Het advies is onduidelijk, zegt Geert de Wit van Kinderopvanggroep, dat zo'n honderd kinderdagverblijven bundelt in Midden- en Zuidoost-Brabant. "Ze willen schoolkinderen in halve klassen. Maar wat moet er dan met de andere helft? Moeten daar nog steeds noodopvang voor bieden? Hoe moeten we dat allemaal combineren?"

Minder kinderen opvangen

Ook de veiligheidsmaatregelen van het RIVM om anderhalve meter afstand in acht te houden is met kleine kinderen natuurlijk onmogelijk. "We kunnen dan veel minder kinderen opvangen. Hoe moeten wij dat doen? We hebben echt meer helderheid nodig", aldus De Wit.

Ook bij BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) willen ze dat of alle basisonderwijs en kinderopvang opengaat of niet. In half-half zien ze niets. "Of het is helemaal veilig, of niet", stelt directeur Emmeline Bijlsma van BK. Het instellen van verschillende regimes zal tot veel onrust leiden onder ouders en gezinnen, denkt ze. "De regels moeten voor de hele branche gelden", is ook de overtuiging van De Wit.

"In principe zijn we blij als we weer open kunnen als dat gebaseerd is op wetenschappelijk inzicht", zo gaat hij verder. "Kinderopvang helemaal open en het onderwijs half is moeilijk. We hebben duidelijkheid hebben. Branchebreed."