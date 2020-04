Airport Boulevard en nieuw plein in stilte in gebruik genomen, feestje moest wijken voor corona

Met stille trom is het nieuwe terrein in gebruik genomen. Slechts enkele reizigers per dag zien de verandering. Door corona wordt er nu bijna niet meer gevlogen.

De bedoeling is dat evenementen in de regio hier afgetrapt worden.

Voorheen was het hier een wirwar van reizigers, auto’s, bussen en taxi’s. Dat is nu veranderd. De Kiss & Ride-zone is verplaatst naar de parkeergarage vlakbij de luchthaven. “We hadden nogal wat autoverkeer met veel voetgangers. Reizigers, bezoekers en 'wegbrengers'. Er is alleen nog een taxistrook. Dus je hebt hier ruim de mogelijkheid om op je gemak te wandelen,” zegt Judith de Roy van Eindhoven Airport.

Opvallend is het grote grasveld. "De bedoeling is dat evenementen in de regio hier afgetrapt worden. We willen laten zien wat er hier allemaal gebeurt in de regio. Het zou zomaar kunnen dat je ook hier al gaat zien dat we Glow hebben. Of andere evenementen op het gebied van kunst, technologie, design en sport. ”

De grasmat bij Eindhoven Airport is om evenementen in de regio af te trappen.

Heel modern zijn de 28 lichtmasten. Ze kunnen in verschillende kleuren en thema’s ingezet worden. “We kunnen zo ook inhaken op evenementen. Zoals een kampioenschap van PSV.” De luchthaven wil meer zijn dan alleen een luchthaven. “Het moet een gebied zijn waar je je prettig voelt. Waar mensen op bezoek komen. Om een ijsje eten en vliegtuigen te kijken.”

Visitekaartje Brainportregio

De luchthaven wil ook duidelijk laten zien dat dit de Brainportregio is. Daarom loop je over een stenen wereldbol met daarin prominent Eindhoven afgebeeld. Landschapsarchitect Frank Meijer: “Het is een reuzefontein die binnenkort wordt ingeregeld. Het geeft weer dat je van hieruit de wereld in gaat en vanuit de wereld hier in Brainport landt.”

De wereldbol in steen bij Eindhoven Airport.

Ook is er nu een boulevard. Een wandelroute van meerdere parkeerterreinen naar de luchthaven. “Als je hier weg zou vliegen, begint je reis al als je geparkeerd hebt. Dan loop je dit stuk langs de groene corridor. Je reis is niet alleen dat je in het vliegtuig stapt en wegvliegt.”

Als het pijpenstelen regent, is het hier nog steeds mooi en interessant.

De landschapsarchitect heeft hoge verwachtingen van hoe de mensen de nieuwe omgeving gaan beleven. “Het is een plein voor mensen. Het is vaak heel hectisch op vliegvelden. Als je hier binnenkomt moet je je welkom voelen. En als je gaat,moet je rust ervaren. Als het pijpenstelen regent, is het hier nog steeds mooi en interessant. Dit plein is niet het dooie punt waar je in- en uitstapt. Het is letterlijk een deel van het stadsleven. Het visitekaartje van Brainport en Eindhoven Airport.”