Meer islamitische rustplaatsen zijn in Breda hard nodig door coronacrisis, vinden lokale politici

In Breda zijn in de wijk Princenhage ongeveer 220 islamitische rustplaatsen voor moslims op begraafplaats Zuylen. Daarvan zijn er nu nog zo'n 120 tot 130 onbezet. Dit is volgens D'66 en 50PLUS te weinig en daarom hebben zij het op de politieke agenda gezet. Er moeten meer rustplaatsen voor moslims bijkomen in de nabije toekomst, zo vinden ze.

"De directe aanleiding is de uitbraak van het coronavirus", zo legt raadslid Faissal Boulakjar van D'66 uit. "Begraafplaats Zuylen heeft een regionale functie waardoor er ook mensen van buiten Breda komen te liggen. De nog open rustplaatsen zullen dus sneller opgevuld zijn."

Begraafplaats Zuylen in Breda.

Eeuwige rustplaats

Volgens de richtlijnen van de islam moet na sterfte 'eeuwige grafrust' gerespecteerd worden. Maar wat in moslimlanden vanzelfsprekend is, is dat niet in Nederland. Hier kennen we niet het 'eeuwige grafrecht'. Graven worden over het algemeen na tien jaar geruimd of er moet door familie of wie dan ook opnieuw worden betaald. En dat is niet goedkoop. Dat kan daarom in sommige gevallen problemen opleveren.

Wat zou het toch mooi zijn als een moslim in zijn land en zijn stad de juiste rustplaats krijgt.

Veel moslims laten zich daarom begraven in hun land van herkomst of dat van hun ouders en hebben daar zelfs speciale verzekeringen voor afgesloten. Maar daar komt nu door de coronacrisis een probleem om de hoek kijken. "Repatriëring gaat momenteel niet vanwege de coronacrisis", zegt Faissal Boulakjar. "De landsgrenzen zijn dicht. Het gaat hier trouwens niet alleen om veel Marokkanen en Turken, maar ook bijvoorbeeld om Somalische of Afghaanse moslims."

Volwaardige plek

Maar ook los van de coronacrisis, willen D'66 en 50PLUS dat Bredase moslims in de toekomst een betere mogelijkheid hebben om in hun stad een islamitische rustplaats te krijgen. Van die hele repatriëring moeten we volgens Faissal Boulakjar eigenlijk af.

"Daarom is het nu een goed moment om er over na te denken", zo zegt hij. "Dat niet alleen de eerste generatie gastarbeiders, maar ook volgende generaties of bijvoorbeeld mensen uit een gemixt huwelijk een volwaardige plek krijgen op de Nederlandse begraafplaatsen. Het is bij moslims nu vaak nog onwetendheid dat ze voor het andere land kiezen. Het scheelt ze een hoop rompslomp, dat is niet nodig."

Sluitstuk van integratie

"Breda heeft nog een gebrek aan de juiste faciliteiten, maar wat zou het toch mooi zijn als een moslim in zijn land en zijn stad de juiste rustplaats krijgt. Het klinkt misschien wat idealistisch, maar dat is toch het sluitstuk van integratie", aldus het raadslid van D'66.