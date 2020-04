Geen evenementen en betaald voetbal tot 1 september in de strijd tegen het coronavirus

Best Kept Secret (foto: Martijn de Bie).

Alle evenementen tot 1 september zijn verboden. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie over de coronacrisis. Dit verbod geldt voor evenementen als festivals, maar ook voor voetbalwedstrijden. Met het verbod wil het kabinet bereiken dat het coronavirus zich minder snel verspreidt.

Er was al een verbod op evenementen tot 1 juni, maar experts adviseerden het kabinet om deze periode te verlengen. Evenementen zouden namelijk bij kunnen dragen aan een sneller verspreiding van het coronavirus.

Burgemeesters deden vorige week al een oproep aan het kabinet om evenementen tot ten minste 1 september te verbieden.

Deze maatregel betekent dat er weer een hele hoop evenementen zullen moeten worden afgelast. In onze provincie zijn dit onder meer de Tilburgse Kermis, de Brabantse Dag en muziekfestivals als Decibel, Intents, Woo Hah en Best Kept Secret. Ook Groots Met Een Zachte G kan niet doorgaan.

Horeca

Ook cafés en restaurants kunnen de deuren nog niet openen. Veel horecagelegenheden hoopten op versoepeling van de maatregelen en hadden al een plan klaarliggen om met de anderhalvemeter-regel te kunnen openen.