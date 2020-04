Kijk LIVE: extra Brabant Nieuws over de coronamaatregelen met de burgemeester van Tilburg

EINDHOVEN -

In een extra uitzending van Brabant Nieuws wordt vanaf 19.30 uur teruggeblikt op de de persconferentie van Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel over de coronamaatregelen. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg schuift aan in de studio. Ook geven bestuurder Chantal Beks van de verzorgingstehuizen van De Wever in Tilburg en schooldirecteur Lambèr Gevers van Basisschool De Beemd in Schijndel hun reactie. De uitzending is te volgen via onze website, app en op tv.