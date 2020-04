Eenzaamheid ligt op de loer, dus komt het buurthuis naar je toe

Het PieterBrueghelHuis in Veghel draait nu bijna drie jaar. Wekelijks komen honderden mensen hier bij elkaar om te koken, te dansen, te knutselen en nog veel meer. Karin Cornelissen bestiert haar ploeg vrijwilligers met liefde. De coronamaatregelen vallen haar zwaar.

Telefonisch spreekuur

"Bij alles wat we doen, staat ontmoeten centraal. Iedereen is welkom. Maar nu is niemand welkom en dat is zó gek", vertelt Karin. Ze merkt dat de bezoekers het zwaar hebben. Daarom heeft ze een telefonisch spreekuur in het leven geroepen. Zo kunnen mensen hun ei kwijt en even de zorgen van zich af praten.

Karin Cornelissen vult tasjes met spullen die verveling tegen moeten gaan.

De functie van het buurthuis wordt door veel gemeenten onderschat, vindt Evert van Schoonhoven. Hij is voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. "Deze plekken zijn van enorme maatschappelijke waarde. Als dit omvalt, zijn de gevolgen veel groter dan dat we ons nu realiseren."

Brandbrief naar college

Hij heeft tientallen zorgelijke berichten gekregen van buurthuizen in de kleine kernen. Daarom is er een brandbrief gestuurd naar alle colleges van Burgemeester en Wethouders om begrip te tonen. "De buurthuizen financieel te steunen", verduidelijkt Van Schoonhoven.

Karin Cornelissen heeft ondertussen vooral gezocht naar een manier om in contact te blijven met de bezoekers van het PieterBrueghelHuis. En dat betekent dat ze de rollen hebben omgedraaid. De vrijwilligers gaan nu naar de bezoekers toe in plaats van andersom.

Een tasje voor thuis

Zo hebben ze de 'tasjesactie' in het leven geroepen. Een tasje wordt gevuld met spullen waar je thuis zelf mee aan de slag kan. "Zo blijven de mensen bezig en hebben ze iets te doen." In het tasje gaat bijvoorbeeld een vogelhuisje, dat thuis kan worden beschilderd.

Er zijn al ruim 300 tasjes bij mensen thuisbezorgd.

"We vragen iedereen om ook het resultaat te delen. Via een bericht of een foto in de mail. Zo houden we echt contact", zegt Karin. "En iedereen krijgt natuurlijk een tasje van zijn of haar gading. Dat stellen we per persoon samen."

Terug naar die belangrijke functie

De ontvangers van de tasjes zijn er heel gelukkig mee, vertelt Karin. Het aantal aanvragen stijgt dan ook elke week. En al is het een mooie oplossing voor het huidige probleem, ze kan niet wachten tot iedereen weer gewoon langs kan komen in het PieterBrueghelHuis. "Terug naar die belangrijke functie: er zijn voor iedereen."