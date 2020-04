Hou jij Brabant draaiende tijdens de coronacrisis? Dan is Omroep Brabant er voor jou

Onze zorghelden, medewerkers van supermarkten, politieagenten of de vuilnisophaaldienst. Iedereen die Brabant draaiende houdt tijdens deze coronacrisis wordt komende tijd in het zonnetje gezet bij Omroep Brabant op de radio.

Elke week krijgt een andere organisatie op vrijdag de mogelijkheid om de medewerkers in het zonnetje te zetten en een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Komende weken staat de uitzending tussen 12.00 en 13.00 uur allereerst in het teken van de zorghelden.

De aftrap is komende vrijdag voor Amarant, een echte Brabantse instelling in de gehandicaptenzorg. Samen met hun medewerkers zijn ze een uur lang het stralende middelpunt met hun muziekkeuze en mooie verhalen.

Geef je op

Wil je ook jouw bedrijf of instelling in het zonnetje zetten? Geef dan snel je organisatie op en mogelijk zijn jullie binnenkort het stralende middelpunt op de radio bij Omroep Brabant. Stuur je aanmelding naar radio@omroepbrabant.nl.