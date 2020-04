Meimaand Mariamaand gaat er door de coronacrisis heel anders uitzien

In Elshout, dat in de meimaand Mariamaand een belangrijke Brabantse bedevaartsplaats is, proberen ze toch nog iets te maken van de traditionele Mariamaand. Het dorp trekt jaarlijks in de maand mei duizenden pelgrims.“We gaan in ieder geval de kerk versieren, we zetten Maria in een zee van bloemen en van tijd tot tijd zal er muziek zijn. De kerk is open en mensen kunnen een kaarsje opsteken bij Maria”, vertelt diaken Albert Soeterboek. “Maar echte vieringen dat heel de kerk vol zit, dat kan niet.”

Ook de zogeheten Onzen Dag in Elshout gaat dit jaar niet door. Op de Onzen Dag wordt de meimaand afgesloten met een processie, waarin vooral de plaatselijke bevolking meeloopt. "We zijn wel aan het kijken of we die processie toch nog kunnen verplaatsen naar ergens in het najaar."

‘Lieve Moeder Maria, mag ik vragen dat dit virus gaat stoppen’

In de kerk van Elshout is er ook een intentieboek aanwezig. Gelovigen schrijven in zo’n boek korte briefjes aan Maria, vaak zijn het vragen om steun in moeilijke tijden. “‘Lieve Moeder Maria, mag ik vragen dat dit virus gaat stoppen. Heel veel sterkte voor al die zieke mensen”, heeft iemand opgeschreven. "Mensen maken zich zorgen en dat zie je terug in wat mensen opschrijven."

In Elshout, maar ook in de Sint Jan in Den Bosch zien ze momenteel enorme toename van het aantal kaarsjes die worden gebrand voor Maria. “Heel veel noveenkaarsen worden momenteel aangestoken in de Sint Jan, het is een zee van licht”, aldus Freek van Genugten. De beheerders van de Mariakapelletje aan het Kraanven in Loon op Zand zien zelfs een verdriedubbeling van het aantal kaarsen die momenteel worden aangestoken.