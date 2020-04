Man steekt agent met mes in Haghorst en wordt neergeschoten

De politie kreeg een melding dat er iemand met een mes zou rondlopen op de Moergestelseweg en de Sint Josephstraat in Haghorst. Een van de agenten die eropaf gingen, werd aangevallen. Daarbij werd hij gestoken op de Moergestelseweg bij het kanaal. Daarop schoot de politie de verdachte neer.

De agent is lichtgewond geraakt bij de aanval. Hoe het met de aanvaller is, is niet duidelijk. Hij heeft in ieder geval een kogel in zijn lijf.