Roland koopt oud Gondolettabootje uit de Efteling op Marktplaats: ‘Eerst maar eens goed opknappen'

De boot heeft jarenlang verwaarloosd buiten gelegen, maar is volgens Roland nu in handen van een 'echte liefhebber'. Vanaf nu is hij iedere zaterdag druk bezig met het opknappen van het Gondolettabootje. En dat is nog aardig wat werk.

“Hij is flink aangetast, dus ik moet hem eerst grondig schoonmaken. De bankjes heb ik eruit gehaald om helemaal te schuren en schilderen. De houten latjes die erop zitten ga ik ook vervangen." Hij gokt hier nog zo’n vijf zaterdagen mee bezig te zijn.

De bankjes uit de Gondoletta boot (Foto: Roland Remie).

Roland is groot fan van het pretpark en verzamelt al ruim 25 jaar Eftelingspullen. Zijn garage zou inmiddels wel een klein Efteling-museum kunnen zijn.

“Ik heb van alles. Van kleine beeldjes tot grote dingen uit het park, zoals de Pardoes die voor het park heeft gestaan”, zegt Roland. Er staan ‘een paar vitrines vol’ spullen en zelfs het Gondolettahuisje, dat vroeger bij de bootjes stond.

Het huisje dat vroeger bij de Gondoletta stond.

Waarom hij zo’n grote fan is van het attractiepark, vindt Roland lastig uit te leggen. Het is voor hem een soort nostalgie. “Ik kom er mijn hele leven al vaak met mijn familie. Dat was echt ons uitje. Zo’n 25 jaar geleden vond ik in een kringloopwinkel een heel oud beeldje van de Efteling. Toen is het verzamelen eigenlijk begonnen”, zegt hij.

Rit projecteren

Wat hij na de opknapbeurt met het Gondolettabootje gaat doen? “Ik zal er niet mee gaan varen”, lacht Roland. “Waarschijnlijk is het niet waterdicht.” In plaats daarvan komt de boot, net als alle andere spullen, in zijn grote garage te staan. Naast het bijhorende Gondolettahuisje. “Met een beamer zou ik dan een Gondolettaritje kunnen projecteren. Ik ken al een paar Eftelingliefhebbers die hem dan zeker willen komen bewonderen”, zegt Roland.