Verdachte van dodelijke steekpartij in Oss blijft langer vastzitten

De verdachte die zondag de 18-jarige Rik van de Rakt uit Nistelrode heeft doodgestoken in Oss, blijft zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch woensdag bepaald toen de man werd voorgeleid. Ondertussen zoekt de politie nog steeds naar getuigen.

De verdachte is een 25-jarige Soedanees die een verblijfsvergunning heeft en in Heesch woont. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen. Zo is hij al eens betrokken geweest bij een mishandeling en heeft hij verzet gepleegd bij een aanhouding. Dat meldt justitie.

Volgens het Brabants Dagblad zou de verdachte vorig weekend tot twee keer toe stennis hebben gemaakt in de Jumbo in Heesch. Hij kreeg daarvoor een winkelverbod.

Zwaargewond naast fiets

Het slachtoffer werd zondagochtend zwaargewond gevonden naast zijn fiets op de kruising van de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie kreeg later op de ochtend een melding dat er een man in verwarde toestand over het spoor bij het station in Oss zou lopen. De man werd op het station van Oss aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

De officier van justitie vertelt daarover: "Op het perron kwam de politie een man met een fiets tegen. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en de politie ontdekte een mes op zijn bagagedrager."

Of de man verward was, daar doet de officier geen uitspraken over: "Dat moeten deskundigen onderzoeken. Dat wordt uiteraard gedaan, maar op dit moment kan ik daar nog geen conclusies over trekken."

Getuigen

De politie is op zoek naar fietsers en joggers die in de buurt van de kruising waren rond het tijdstip van de steekpartij. Zo was er met name een fietser die vanuit de Hescheweg richting Heesch de kruising over stak die ochtend. "Mogelijk heeft deze fietser de verdachte gepasseerd die ochtend", vertelt de officier van justitie. "Hij heeft zich ondanks eerdere oproepen van de politie nog niet gemeld. Ook andere getuigen zijn welkom."

Ook zou er een vrouw op een fiets door de verdachte zijn belaagd, maar dat klopt niet volgens de officier. "Wij hebben met haar gesproken. Op enig moment is zij aangesproken door een man op een fiets. Zij vertrouwde het niet helemaal omdat zij het gevoel had dat hij haar achterna reed. Ze is daarom snel doorgefietst. Ze heeft geen mes gezien."