Donkere wolken boven betaaldvoetbalclubs na streep door de rest van de competitie

Vrijdag bespreken alle clubs in het betaald voetbal wat de consequenties zijn van het besluit van het kabinet. Tot die tijd willen PSV, Willem II en RKC niet inhoudelijk reageren op mogelijke scenario’s.

Duidelijk is wel dat er vrijdag een aantal belangrijke vragen open staan:

Hoe wordt de competitie formeel beëindigd?

Wordt er een kampioen aangewezen? Wie speelt Champions League, al dan niet rechtstreeks? (Ajax of AZ)

Wie speelt er Europa League-voetbal? (PSV en Willem II de huidige nummer 5 of misschien FC Utrecht)

Is er sprake van degradatie en zo ja wie? (RKC de huidige nummer 18 van de Eredivisie).

Is er sprake van promotie uit de Eerste Divisie en zo ja wie? (NAC heeft een periodetitel).

Cruciaal punt bij al deze vragen is geld en compensatie (omdat de competitie niet is afgemaakt en er wel conclusies aan worden verbonden). Daar zal vrijdag door de clubs vooral over worden gesproken. Gezien de omvang van de problematiek is de kans erg groot dat er vrijdag door de clubs en de KNVB wel over gesproken wordt, maar dat de besluiten pas volgende week vallen.

Zonder publiek

Het financiële probleem wordt voor de clubs nog groter voor volgend seizoen. De kans is aanzienlijk dat er dan (een deel van de competitie) zonder publiek gespeeld moet worden. Dus weer geen recettes en horeca-inkomsten.

Daarbij komt nog dat er deze zomer veel sponsorcontracten (groot en klein) aflopen. Ook de gevolgen daarvan kunnen groot zijn aangezien de clubs in Nederland vooral teren op deze inkomsten en relatief minder op tv-gelden. Sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert waarschuwde eerder al voor een daling van 30 procent in sponsorinkomsten. Door dit alles wordt het een moeilijke opgave voor de clubs om een dekkende begroting te maken.

Overigens lijkt het er ook sterk op dat spelers en coaches in het betaald voetbal genoegen -moeten- gaan nemen met minder salaris. In het buitenland hebben veel clubs al een salarisoffer gebracht. Het kan niet anders dan dat hier ook gaat gebeuren. Simpelweg omdat de clubs op dit moment amper inkomsten hebben en er veel vraagtekens zijn voor volgend seizoen.

Vet op de botten

Gezien de bedrijfsmatige donkere wolken boven de Brabantse voetbalclubs zou het handig zijn als zij wat vet op de botten hadden, maar dat valt niet mee. Uit diverse jaarverslagen van het seizoen 2018-2019 blijkt dat de meeste clubs zich financieel weinig kunnen veroorloven.