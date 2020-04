Politiecontrole loopt uit de hand, familie filmt vechtpartij tussen zoon en agent

De Bossche familie Josipovic is er een dag later nog niet bekomen van de schrik. Dinsdag werden een vader en twee zonen gearresteerd nadat de situatie tussen politie en de familie uit de hand liep. De familie deelde op social media videobeelden van de arrestatie, waarop te zien is hoe de moeder van het gezin op de grond geduwd wordt door een agent. Volgens de familie is er extreem veel geweld gebruikt en klopt er niets van het verhaal van de politie.

Er ontstond ophef nadat agenten wilden kijken of er een hennepkwekerij in het huis was. Die werd niet gevonden. De familie snapt daarom naar eigen zeggen niet hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen.

"Ze hebben het hele huis doorzocht en niks gevonden. Even later begonnen ze tegen mijn moeder over anderhalve meter afstand en duwden ze haar keihard. Later begon de agent de twee broertjes te slaan", zegt een van de familieleden tegen Omroep Brabant.

'Vrouw struikelde'

De politie verklaart dat de vrouw 'struikelde en op de grond viel, nadat ze door een agent teruggeduwd was'.

Benny Oomens uit Den Bosch zegt dat hij toevallig voorbijkwam en het allemaal zag gebeuren. Hij spreekt ook over excessief geweld van de politie. "Ze duwden haar met grof geweld over een koffer heen in de voortuin. Daarop liep haar zoon naar buiten. Natuurlijk word je boos als je moeder zo hard wordt geduwd", zegt hij. De getuige wil maar al te graag zijn kant van het verhaal doen tegenover de politie, maar is nog niet gevraagd om te getuigen.

Op de beelden is ook deels te zien hoe het gevecht tussen een van de zonen en de agenten verliep. Volgens Benny ging het er heftig aan toe. "Ze bleven maar op zijn oog slaan. Ik vind het te gek voor woorden. Het is zo’n machtsvertoon en er werd zo hard gemept", aldus Benny.

De familie zegt dat de vader en zonen nog steeds vastzitten. De familie zegt te weten waarom ze zo zijn behandeld. "Het komt omdat we een Roma-familie zijn", aldus de familie.

Geen afstand

Volgens de politie zijn de agenten aangevallen door de familieleden. De familieleden zouden geen anderhalve meter afstand hebben gehouden en te dichtbij zijn gekomen. "Vrijwel direct werden de politiemensen door de zonen belaagd, wat resulteerde in een vechtpartij. De agent kreeg een stomp tegen zijn gezicht en ook een andere agent werd geslagen. De vader bedreigde de betreffende agent met de dood en nam daarbij een vechthouding aan. De drie mannen werden uiteindelijk onder veel verzet aangehouden en overgebracht naar het politiebureau", schrijft de politie in een verklaring.

De familie is het niet eens met dit verhaal en heeft daarom beelden van de arrestatie gedeeld. "Wij maken hier een rechtszaak van en willen een schadevergoeding", aldus de Bossche familie.