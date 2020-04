Marktkoopman Paul Bol kan als geen ander zijn messen verkopen, maar corona gooit roet in het eten

Vorig jaar rond deze tijd werd Paul Bol nog wereldkampioen standwerken. De marktkoopman uit Veldhoven verkoopt op markten en braderieën groentemessen, die hij op zijn eigen authentieke manier aan de man en vooral vrouw brengt. Maar zijn titel verdedigen zit er dit jaar niet in, want de markten en braderieën hebben het ook zwaar te verduren door de corona-maatregelen.

Paul Bol houdt er serieus rekening mee dat hij zijn specialiteit, omringd door een grote groep mensen zijn marktwaren aanprijzen, voor een hele lange tijd niet kan uitvoeren. Daar maakt hij zich zorgen over. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn 17.000 marktcollega's.

Nu is het normaal hoogseizoen

"Het zijn zeer zorgelijke tijden. Voor iedereen, maar zeker ook voor marktkooplui. Veel van hen hebben vooral hun inkomsten in dit seizoen. Maar nu met de nieuwe maatregelen lijkt het dat ze nog tot september weinig of niks kunnen, terwijl het van maart tot september normaal juist het hoogseizoen is voor onze branche."

De veelvuldig gelauwerde standwerker hoeft overigens niet bang te zijn dat hij met een enorme partij groentemessen blijft zitten, maar wanneer hij ze weer kan verkopen is ook voor hem een vraagteken.

Water aan de lippen

"Ik hoef de messen maar bij mijn leverancier af te halen per keer dat ik op een markt of braderie sta. Dus die schade valt voor mij wel mee. Maar veel van mijn collega's hebben wel zelf complete voorraden ingekocht en die raken ze nu niet kwijt. Met ook onduidelijke regelgeving is er veel onrust onder de marktkooplui, van wie bij velen het water aan de lippen staat."

Zijn wereldtitel standwerken uit 2019 zal hij dit jaar niet kunnen verdedigen. Want het lijkt dat die discipline voorlopig nog wel uit het straatbeeld verdwenen zal blijven.

"Standwerken is nu natuurlijk helemaal uit den boze. Want dan werk je bij voorkeur met grote groepen mensen om je heen. Met de anderhalvemeter-maatregelen zit dat er dus nog lang niet in. Maar ook daarna ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat mensen weer naar markten en braderieën durven en willen."