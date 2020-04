Huub van speelboerderij Pukkemuk denkt dat hij nu al op een veilige manier gasten kan ontvangen

Door verspreid over de dag mensen te ontvangen die op vaste tijdstippen hebben gereserveerd, kunnen de medewerkers tussendoor de risicoplekken ontsmetten. "Zo hebben we in de binnenspeeltuin de ballen uit de ballenbak gehaald en staan de tafeltjes in het horecagedeelte twee meter uit elkaar". licht Van Leijsen toe.

Besmettingsrisico

Hoewel kinderen volgens het RIVM minder vatbaar blijken te zijn voor het coronavirus, kunnen ze een opgelopen besmetting wel doorgeven aan hun ouders of grootouders. "Daarom moeten die ouders net zoals in de supermarkt en bouwmarkten hun verantwoordelijkheid nemen door niet bij elkaar te gaan staan of zitten."

In de video vertelt Huub van Leijsen waarom hij denkt dat de kinderen weer kunnen komen spelen:

Ook bij de speelboerderij in Dongen begint het te piepen en te kraken. Want er komt geen geld binnen, terwijl de bedrijfskosten doorlopen. "Voor recreatiebedrijven zoals Pukkemuk zijn het voorjaar en de zomer de belangrijkste periodes om genoeg geld te verdienen om te overwinteren. Na zes weken stilte zien wij de bodem ook heel goed en duidelijk."

Van Leijsen is niet te spreken over het uitblijven van de beloofde steun door de overheid: "Wij hebben nog geen cent overgemaakt gekregen. Ik spreek heel veel teleurgestelde ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven die verwachtten dat ze geholpen zouden worden. Ik ben er van overtuigd dat die grote multinationals geholpen worden, maar de MKB-bedrijven zoals Pukkemuk merken er nog helemaal niks van hoor."

In eigen land

Stel dat de regels voor speelboerderijen worden versoepeld, dan kan het nog best druk worden in Dongen. "Ik hoor dat veel mensen vanwege de coronacrisis bang zijn om voor de vakantie ver te gaan reizen. Dus ik zie ook mogelijkheden, want in Nederland hebben we prima recreatiebedrijven, waar je ook zeker weet dat de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen goed zijn geregeld", aldus de Dongense ondernemer.