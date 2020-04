In 4 weken tijd een complete productielijn opgezet voor beademingssystemen voor coronapatiënten

In een paar weken tijd is het bedrijf Demcon-Macawi uit Best erin geslaagd een nieuwe productielijn voor beademingstoestellen voor coronapatiënten op te zetten. Het bedrijf werkt inmiddels aan de eerste order van 500 apparaten. Het nieuwe apparaat, de DemcAir, heeft alle vereiste papieren. Het ontwikkelproces kan volgens het bedrijf in andere tijden wel een jaar duren.

Demcon-Macawi Respiratory Systems maakt al jaren onderdelen voor beademingssystemen. Die modules, het hart van het systeem, worden dan door andere bedrijven gebruikt om beademingssystemen mee te maken. De modules worden dus al in ziekenhuizen over de hele wereld gebruikt in systemen met andere merknamen.

Corona

Toen door de snelle stijging van het aantal coronapatiënten een tekort aan beademingstoestellen dreigde, besloot Demcon zelf te proberen om het hele systeem te maken. Dat was op 19 maart. In de vestiging in Best werd een assemblagelijn opgezet en getest. Drie dagen later toonde het Ministerie van Volksgezondheid vertrouwen door vijfhonderd systemen te bestellen. De eerste vijftig daarvan staan inmiddels klaar.

Om binnen een paar weken een nieuw systeem te kunnen leveren is volgens Demcon 'uniek'. Volgens woordvoerder Renée Koekkoek op Munsterhuis hebben Demcon-medewerkers nachten doorgewerkt. "Maar het voelt nu ook heel goed."

Nauwe samenwerking

De Nederlandse autoriteiten durfden al snel apparatuur bij Demcon te bestellen door de ervaring die het bedrijf al had met beademingstoestellen. Het bedrijf heeft voor de nieuwe machine nauw samengewerkt met veel andere bedrijven, bijvoorbeeld VDL. Ook een aantal ziekenhuizen heeft meegedacht, waaronder het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Omdat het coronavirus wereldwijd nog steeds veel mensen treft, gaat Demcon na de vijfhonderd Nederlandse machines door met de productie. Hoe veel apparaten Demcon met de nieuwe productielijn kan maken, is nog niet bekend.

Nauwkeurig

Koekkoek op Munsterhuis: "We werden de afgelopen weken al steeds efficiënter. Aan de andere kant zijn dit apparaten waar mensenlevens van afhangen. De medewerkers moeten wel genoeg tijd hebben om nauwkeurig en precies te werken."