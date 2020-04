Guus Meeuwis zingt zaterdag 'Brabant' voor alle Brabanders en hoopt dat jij keihard meezingt

Niemand minder dan Guus Meeuwis zingt aanstaande zaterdag in het radioprogramma Graat & De Laat zijn nummer ‘Brabant’ voor iedereen in onze provincie. Hij doet dat live om halftwee, maar is niet van plan dat alleen te doen. Iedereen mag namelijk (keihard of zelfs keivals) met hem meezingen.

De afgelopen weken hebben Jordy Graat en Christel de Laat tijdens hun radioshow al opgeroepen om mee te zingen zolang de coronacrisis duurt. Daar wordt nog elke uitzending massaal gehoor aan gegeven.

Toen Guus Meeuwis hoorde van deze nieuwe traditie, besloot hij naar de studio te komen om alle Brabanders een hart onder de riem te steken.

Stuur je filmpje in

Jordy en Christel willen daarom aan alle Brabanders vragen om mee te doen en filmpjes in te sturen van het meezingen tijdens 'Brabant'. De filmpjes kun je mailen naar social@omroepbrabant.nl of appen naar 06-82658806.

Vervolgens willen we er net zo’n mooi filmpje van maken als vier weken geleden.

Het resultaat van toen zie je in deze video:

Kijk en luister dus zaterdag van 12.00 en 14.00 uur naar Graat & De Laat op Omroep Brabant. Mooie verzoekjes, bijzondere verhalen en leuke initiatieven zijn natuurlijk ook altijd welkom. De studio is bereikbaar via 0909 123 0909. Vanwege deze speciale uitzending is Graat en De Laat niet alleen op de radio te beluisteren maar ook op tv zien!.