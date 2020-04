Auto die naar hasj ruikt leidt de politie naar huis met hennep in Bergen op Zoom

In een auto en een huis in Bergen op Zoom heeft de politie in totaal 50 kilo hennep en hasj en 2500 euro contant geld gevonden. Daarbij is een man aangehouden die wordt verdacht van handel in verdovende middelen. Het gaat om een 29-jarige Fransman zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De Fransman viel de agenten op toen hij woensdagochtend met een grote tas over een parkeerplaats aan de Karmel in Bergen op Zoom liep. Hij stapte hier in een auto die al eerder was gezien bij een verdachte situatie.

De agenten volgden de auto en gaven de bestuurder een stopteken, maar dat werd genegeerd. Na een korte achtervolging werd hij aan de kant gezet. De Fransman verzette zich nog even en werd door agenten tegen de grond gewerkt. Uit zijn auto kwam een sterke henneplucht.

Tassen vol hennep

In de kofferbak van de auto van de Fransman werden meerdere grote tassen vol met hasj en henneptoppen gevonden. De man had de sleutel van een leegstaand huis aan de Karmel op zak. In dat huis vond de politie vervolgens nog eens drie grote tassen met hennep en 2500 euro aan contant geld. De agenten hebben alles in beslag genomen.