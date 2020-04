Als je niemand te eten kunt vragen tijdens de ramadan, kun je ook iets anders bedenken

Ook voor Dursun Can zal de ramadan dit jaar anders dan anders zijn. De Tilburger van Turkse komaf nodigde andere jaren dagelijks mensen uit om bij zijn gezin van de avondmaaltijd te genieten. Maar door de coronamaatregelen zit dat er dit jaar niet in. Dus pakt hij het nu anders aan.

Dursun Can is een bekende in Tilburg. Vorig jaar kreeg hij een koninklijke onderscheiding voor zijn werk voor de integratie van Turkse nieuwkomers en vluchtelingen in Tilburg en het bij elkaar brengen van verschillende culturen. Tijdens de ramadan zelfs letterlijk aan zijn keukentafel. Dat gaat hij dit jaar wel missen.

Geen volle tafel met gasten

"Normaal gesproken zouden we nu druk bezig zijn met boodschappen, want dan hebben we bijna iedere dag een volle tafel met gasten voor de iftar. Dat doe ik dit jaar dus alleen met mijn vrouw en dochter. Die gasten gaan we wel missen, daarom gaan we het dit jaar anders aanpakken."

Want als de gasten niet naar je toe kunnen komen, kan je naar de gasten gaan. Daarbij moet je je natuurlijk wel aan de coronaregels houden. Dunsun heeft het initiatief genomen om tijdens de ramadan met vrijwilligers maaltijden te bereiden en te bezorgen bij minderbedeelden, daklozen en ouderen.

Besparingen doneren

"Alleen samen kunnen we door deze periode komen. We zamelen ook geld in om bijvoorbeeld met het Suikerfeest cadeautjes te kopen voor kinderen. Ook roepen we op om mensen die nu soberder de ramadan vieren het geld dat ze uitsparen te doneren aan bijvoorbeeld de Voedselbank."

De ramadan begint dit jaar tijdens de zonsondergang op donderdag 23 april. Vanaf vrijdagochtend wordt dan tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast. De ramadan eindigt met het Suikerfeest op zaterdagavond 23 mei.