Bang voor de tandarts in de coronatijd? Volgens Ronald Hovius hoeft dat helemaal niet

Hovius is dan ook blij dat hij weer aan het werk is. Voor hemzelf, maar zeker ook voor de patiënten. “Het werd echt tijd. We hebben de afgelopen weken de minder urgente gevallen vooruitgeschoven. Daarvan merken we nu wel dat ze echt geholpen mogen worden om erger te voorkomen”, vertelt de tandarts.

Gaatjes

Zo kwam er woensdag een patiënt langs die enkele weken geleden al last had van zijn gebit. Hovius: “Je schrikt toch wel als je ziet dat een gaatje een groter gat is geworden. In een paar weken tijd kan dat toch flink verslechteren.”

Tandarts Ronald Hovius legt in de video uit waarom hij staat te popelen om weer aan de slag te gaan:

Voordat iemand aan de beurt is, heeft hij of zij al een reeks maatregelen doorlopen:

Bij binnenkomst moeten patiënten hun handen ontsmetten.

Er mogen er maar een paar patiënten in de wachtkamer plaatsnemen.

Patiënten wordt gevraagd niet te vroeg te komen.

Sommige praktijken scannen de temperatuur van de patiënt. Bij koorts wordt de patiënt naar huis gestuurd.

Overigens moeten mensen bij coronaklachten sowieso thuisblijven.

Eenmaal in de stoel moet een patiënt de mond eerst spoelen met waterstofperoxide. Dit anti-viraalmiddel moet besmettingen voorkomen.

De tandarts heeft naast zijn gebruikelijke beschermingen voor handen, neus en mond nu ook een gezichtsmasker op.

De spoelbak mag niet meer gebruikt worden (foto: Erik Peeters).

Hovius: “Bij het gebruik van de boor vliegt het speeksel in het rond en is er een verhoogde kans om besmet te raken. Het gezichtsmasker moet dat voorkomen.” Net als anders wordt ook de praktijkruimte na behandeling goed ontsmet. Naspoelen is er vanaf nu niet meer. De spoelbak is buitengebruik.

Ronald Hovius is tandarts in Etten-Leur

Patiënten in de praktijk in Etten-leur moeten nog wel een beetje wennen aan de nieuwe uitrusting van de Hovius. De bescherming heeft veel weg van die van een intensivecareverpleegkundige in het ziekenhuis. Maar begrip voor de nieuwe situatie hebben de tandartsbezoeker wel. “Het is een soort schild, ik begrijp het wel”, zegt patiënt Maud van As. “De tandarts staat dicht bij de mensen dus moet hij besmettingen gewoon voorkomen.”

Tandarts is niet bang

De tandarts zelf en zijn collega’s hebben in elk geval geen angst om de patiënten te zien. Volgens Hovius zorgen de extra maatregelen ervoor dat een tandartsbezoek echt veilig is. “Je hoeft niet bang te zijn om vanuit de tandartspraktijk besmet te worden. We zijn zoals altijd heel erg alert op de hygiëne”, zegt Hovius. Reden om je bezoek uit te stellen is er dus niet.