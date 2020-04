Brand in Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit in Nederland en is nog lang niet uit

Brand in Deurnese Peel grootste natuurbrand ooit en is nog lang niet uit

De brand in de Deurnese Peel heeft inmiddels 800 hectare van het 1000 hectare grote natuurgebied verwoest. Dat blijkt uit inspectie vanuit de lucht met een politiehelikopter en een drone van de politie Midden- en West-Brabant. De brand is twee keer zo groot als eerder gedacht.

De brand is de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. 800 hectare is een gebied van acht vierkante kilometer. In 2014 werd op de Hoge Veluwe 527 hectare hei en bos in de as gelegd.

De brandweer zegt steeds meer greep te krijgen op de vlammen, maar is de brand nog niet 'meester'. Hier en daar laaien de vlammen toch weer op, zoals donderdagmiddag langs de Helenaveenseweg in Griendtsveen.

Hardnekkig

Ondergronds smeult het veen nog door. Omdat dit een hardnekkig soort brand is, denkt de brandweer nog weken bezig te zijn met nablussen.

In juni 2017 was er ook een grote brand in de Deurnese Peel. Die hield toen weken aan.

De gemeente Deurne liet in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen huizen uit voorzorg ontruimen vanwege de brand. Het grootste deel blijft bij vrienden en bekenden, voor twee gezinnen is opvang geregeld.

Daarnaast is tijdelijke opvang voor tientallen bewoners van verzorgingshuis Wellenshof in Liessel geregeld. Zij verblijven nu in Weert.

Ook in het Limburgse Griendtsveen werden mensen geëvacueerd. In totaal gaat het om vijftig huizen.