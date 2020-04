Dit café brengt straks bier op het terras via een drone

Ook Rijnen maakt zich zorgen over de toekomst van zijn café door de coronacrisis. "Maar we kunnen er maar beter om lachen", vertelt hij bij radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Of zijn drone een echte oplossing is voor de anderhalvemetersamenleving? Hij weet het niet. "Heel eerlijk gezegd, denk ik dat het een hele dure oplossing is. Het is een knipoog naar de maatregelen waar we mee te maken krijgen."

Rijnen runt een klein speciaalbiercafé en ziet 'het nieuwe normaal' nog niet helemaal voor zich. "Ik ben bang dat ik twee derde van mijn omzet ga verliezen. Ik snap dat het virus en de maatregelen heel belangrijk zijn, maar als dit nog een jaar doorgaat, ben ik klaar." Om toch geld te verdienen, kunnen mensen bij zijn café bestellingen afhalen. Ook runt hij een pop-up ijssalon in Moergestel. "Dat loopt aardig. Niet voldoende om te overleven, maar ik zie mijn klanten nog wel."

Rijnen is positief ingesteld. "Ik denk dat het best wel goed komt uiteindelijk. En hoop vooral dat betere tijden eraan komen."

Bekijk hier hoe de drone van Marc een biertje aflevert op het terras: