Droogte voor alle natuurgebieden in Brabant gevaarlijk: 'Het moet met spoed veel natter'

"Het ziet er triest uit", omschrijft gedeputeerde Rik Grashoff de staat van natuurgebied de Deurnese Peel. Donderdagmiddag bekeek hij samen met de brandweer en de boswachter de schade aan het natuurgebied. "Ik heb een paar stoplijnen gezien, waar ze hebben geprobeerd het vuur tegen te houden. Daar zie je echt het gevecht tegen het vuur. Dat is indrukwekkend." Ruim 800 hectare van de Deurnese Peel ging in vlammen op. Hoe moet het nu verder met het natuurgebied?

De brand is van zo'n grote omvang dat de totale biodiversiteit in het natuurgebied moet herstellen, vertelt Grashoff. "Het wemelt hier van de broedvogels. We weten nu ook dat er heel veel schade is toegebracht aan nachtvlinders." Dat niet alleen, de Peel staat bekend om zijn zeldzame hoogveen, ook dat probeerde Staatsbosbeheer al lange tijd te behouden.

De natuur zal zichzelf na de brand moeten herstellen, maar daar kan de mens wel een beetje bij helpen door te zorgen voor de juiste condities. De gedeputeerde sprak daarover met specialisten. "Dat kan door minder stikstofdepositie, minder vermesting van de bodem, het gebied indelen in stukken zodat brand zich minder makkelijk kan verspreiden en hogere grondwaterstanden."

Nóg natter

De Deurnese Peel is een nat en drassig gebied, maar kon ondanks dat toch flink branden. "Het moet veel natter", geeft Grashoff aan. De provincie was al bezig met projecten die dat doel moeten bereiken. "Die moeten we eigenlijk met grote spoed voortzetten."

Het is volgens hem belangrijk om te regelen dat de grondwaterstanden continu hoog zijn. Het wisselende klimaat zorgt voor lange aaneengesloten periodes van droogte, maar daarentegen ook periodes met juist weer heel veel regen. "We moeten de gebieden zo inrichten dat we dat water kunnen vasthouden."

Oorzaak

De oorzaak van deze brand wordt nog onderzocht, maar hij benadrukt dat menselijk handelen vaak de oorzaak is. "Droogte is heel gevaarlijk, maar een brand bestaat bijna nooit vanzelf." Met opnieuw weinig regen op komst, blijft de droge periode voorlopig aanhouden. Dat is voor alle natuurgebieden in Brabant gevaarlijk.

Grashoff waarschuwt daarom graag de natuurliefhebber: "Wees verschrikkelijk voorzichtig. Doe niks wat kan bijdragen aan het veroorzaken van brand. Het is dat ene kleine sigarettenpeukje dat dit soort ellende kan veroorzaken."

