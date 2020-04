Automobilist (19) racet door Eindhoven en met 230 kilometer per uur over A67 en is rijbewijs kwijt

Een 19-jarige automobilist uit Venlo moest donderdagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij in een snelle Mercedes met een hoop kabaal door Eindhoven racete. Met zijn capriolen trok de man de aandacht van de politie.

Uiteindelijk verdween de automobilist met een snelheid van ruim 230 kilometer per uur via de A67 richting Limburg. "Zijn gemiddelde snelheid kwam uit op 203 kilometer per uur", laat een politiewoordvoerder weten.

De politie slaagde er uiteindelijk in de man te laten stoppen. De automobilist kan een forse boete tegemoet zien.

A16

Ook op de A16 bij Breda was het raak. Daar moest een automobilist donderdagnacht zijn auto inleveren nadat bleek dat hij voor de derde keer autoreed zonder rijbewijs. Deze bestuurder bleek ook onder invloed van drugs.

Een andere automobilist werd tot stoppen gedwongen nadat hij met 125 kilometer per uur langs een plaats reed waar wegwerkzaamheden aan de gang waren. Vanwege die werkzaamheden gold daar op dat moment een snelheid van 70 kilometer per uur.

Ook deze bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en onder invloed van drugs te zijn. Daarnaast had hij geen ID-bewijs bij zich en had hij nog een gevangenisstraf van zeventien dagen openstaan. Daarop werd hij aangehouden.