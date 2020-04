Verpleeghuizen worden bedolven onder hartverwarmende acties en de bewoners genieten ervan

“Mensen moeten zien dat er in verpleeghuizen ook mooie dingen gebeuren.” Zorgmanager Mark Beerens van zorggroep De Riethorst Stromenland. “We hebben orgels voor de deur gehad, artiesten, er zijn bloemen en worstenbroodjes bezorgd en er zijn enorme stoeptekeningen gemaakt. Het is veel, heel veel en de mensen vinden het prachtig.”

Op de website staat een kleurrijk overzicht van alle ‘hartverwarmende acties’, die sinds het begin van den coronacrisis bij alle locaties van De Riethorst Stromenland hebben plaatsgevonden.

Mark Beerens werkt op de locaties Slotjesveste in Oosterhout en Altenahove in Almkerk, twee van de elf zorglocaties van De Riethorst Stromenland waar in totaal zeshonderd mensen wonen. Sinds de strenge lockdown voor verpleeg- en verzorgingshuizen is er ook in Brabant een enorme stroom op gang gekomen van acties om de bewoners een hart onder de riem te steken.

De bewoners genieten echt enorm van alle aandacht en alle initiatieven.

“Mensen genieten dagelijks van alle aandacht. Het bosje bloemen geeft een glimlach, de muzikanten brengen een glimlach. De bewoners genieten echt enorm van alle aandacht en alle initiatieven”, vertelt Beerens. Bij de Riethorst Stromenland doen ze niet moeilijk, maar een seintje vooraf als bijvoorbeeld een artiest op de stoep wil komen zingen wordt wel op prijs gesteld.

“Er kan en mag veel”, zegt Beerens. “We zoeken continu binnen de geldende beperkingen wat er nog wel kan en dan kom je tot de conclusie dat er heel veel mogelijk is.”

Praattafels

Naast alle acties om de bewoners een hart onder de riem te steken is de zorggroep recent ook gestart met zogeheten praattafels. “Dat is de mogelijk voor de bewoners om toch aan een tafel te zitten met familie”, vertelt Beerens. “We hebben bij een glaswand, zowel buiten als binnen tafels tegen elkaar gezet. Familie en bewoners kunnen elkaar zien en ze kunnen met elkaar praten via de telefoon. Het is ongelofelijk populair.”

