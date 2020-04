15 jongeren vieren feestje met drank en kampvuur in Drunense Duinen en krijgen boete

Agenten troffen twee kampvuren aan en vijftien jongeren die met muziek en drank een feestje vierden in de buitenlucht. Ook brandden er twee kampvuren. Die zijn meteen uitgemaakt, want vanwege de droogte is het erg gevaarlijk om in de natuur een kampvuur te stoken.

Omdat ook de regels rondom de anderhalvemeter-afstand werden overtreden, kregen alle jongeren een bekeuring van 95 euro.