Af en toe loopt er een laptop vast tijdens de digitale vergaderingen van de Statencommissies

Het was even wennen voor de leden van Provinciale Staten, zo’n digitale vergadering. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in Brabant – afgezien van wat geluidshaperingen en een laptopwissel bij gedeputeerde Rik Grashoff – tamelijk soepel verliep. Af en toe kon Grashoff zijn handschrift niet meer lezen. Maar dat probleem kun je niet in de schoenen van digitalisering schuiven.

Leden van Provinciale Staten houden vrijdag commissievergaderingen waarbij ze door gedeputeerden worden geïnformeerd over lopende zaken. Er is geen vergadering van de complete Provinciale Staten en er worden geen beslissingen genomen. Vanwege de coronamaatregelen moest die vergadering digitaal. Voorzitter John Bankers, gedeputeerde Grashoff en de beleidsambtenaren zaten in het provinciehuis, de Statenleden zaten thuis.

Als een piloot met headset

De problemen deden zich vooral voor in het provinciehuis waar gedeputeerde Rik Grashoff als een piloot met headset achter zijn laptop zat. Zijn geluid viel regelmatig weg. Dat leidde tot de komische situatie dat de voorzitter hem bedankte voor zijn bijdrage, maar – buiten beeld – aan de handgebaren van Grashoff had moeten zien dat de gedeputeerde nog niet klaar was. “Sorry,” klonk het in de vergadering, “de gedeputeerde was helemaal nog niet klaar”.

Andere laptop

Op een gegeven moment dreigde ook de laptop van de gedeputeerde niet meer op te laden. Die liep soms ook vast. De technici van de provincie, die stand-by stonden, konden het lang rekken, maar uiteindelijk moest er toch een andere laptop komen. Grashoff vergaderde verder onder de naam van een van de technici. Dat was vooral even rommelig, maar verder liep het als een zonnetje.

De Statenleden hadden zich allemaal thuis achter hun pc of laptop geïnstalleerd. Ze hielden zich keurig aan de afspraken om korte vragen te stellen en zo min mogelijk te interrumperen. Dat was weinig anders dan in een normale commissievergadering van de Staten. Die worden altijd binnen anderhalf uur en zakelijker afgehandeld dan de uitgebreide Statenvergaderingen.