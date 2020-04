Tsunami van schulden verwacht bij schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening maakt zich op voor een druk jaar. Veel mensen zullen in de financiƫle problemen komen omdat ze simpelweg hun brood niet meer kunnen verdienen door de coronacrisis. Joke de Kock, manager schuldhulpverlening in Tilburg, verwacht over een tijdje een tsunami van mensen die in de schulden zitten en hulp nodig hebben.

Het is eigenlijk een hele rustige tijd nu, op het kantoor van de schuldhulpverlening in Tilburg. De meeste hulpverleners werken thuis en het is voor de reguliere klanten nu niet de tijd om hulp te vragen.

De afgelopen jaren waren succesvol voor het team. “We hebben zo’n 35 miljoen aan schulden gesaneerd de afgelopen twee jaar“, zegt Joke de Kock trots. Maar de verwachte toeloop van mensen die hulp kunnen gebruiken laat nog even op zich wachten. “Mensen zijn nu vooral met corona bezig, staan helemaal niet open voor advies van ons."

Het is uitstel, geen afstel

De Kock wil graag kwijt dat de mensen zonder werk zich nu niet blind moet staren op financieel aantrekkelijke regelingen die her en der aangeboden worden. Vaak hoeft de gemeentelijke belasting nu niet betaald te worden, of geeft de huurbaas uitstel van huur.

"Het is uitstel, maar geen afstel. Dat hebben mensen vaak niet in de gaten. Zorg dat je in ieder geval je huur betaalt of je hypotheek. Je huis is je veiligheid. En als je dan alsnog vastloopt, meld je dan toch bij ons. Dan kunnen we samen kijken hoe en wat. Schuldeisers hebben nu nog wel wat coulance, maar over drie of zes maanden komen ze zelf ook krap te zitten en dan worden ze hard en moet je betalen."

De Kock maakt zich ook zorgen om de verveling die opspeelt nu iedereen lange tijd thuis moet blijven: “Mensen gaan meer webshoppen en online gamen. Of ze kopen educatieve spellen voor hun kinderen. Het kost allemaal geld. En als je een krappe beurs hebt kun je het eigenlijk allemaal niet missen.”

Zzp'ers

Omdat er vooral veel zzp'ers in de problemen zijn gekomen deze coronacrisis, verwacht De Kock voornamelijk uit die hoek de grote drukte straks. Niet nu, maar in het najaar of begin 2021. “We zijn als gemeente Tilburg een van de weinige gemeenten die ook schuldhulpverlening aan zzp'ers geeft. Dus we zijn nu meer mensen in het team aan het opleiden om hen te helpen. Dat is hele specifieke hulp, meer fiscaliteit, btw en dat soort zaken.

De verwachting is dus dat er werk genoeg is voor de schuldhulpverlening in Tilburg, zeker in de nabije toekomst. Joke de Kock: “Wat we doen is nu flink doorpakken op het bestaande klantenbestand zodat we straks alle mensen kunnen inzetten voor de verwachte toestroom. Maar iedereen die nu al geholpen kan worden, die mag gewoon bellen."