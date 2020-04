Man krijgt rijverbod en eist dat de politie hem naar huis brengt, maar dat loopt even anders...

OOSTERHOUT -

Een automobilist (28) uit Raamsdonksveer kreeg donderdagavond een rijverbod omdat hij cocaïne had gebruikt. Hij eiste daarna dat agenten hem naar huis zouden brengen. De man kwam naar het politiebureau in Oosterhout om zijn wens kracht bij te zetten. Zijn actie had niet het gewenste resultaat. Integendeel...