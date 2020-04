Door corona en lagere maximumsnelheid minder stikstofuitstoot: dus minder maatregelen nodig?

De coronacrisis en de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur leiden tot minder stikstofuitstoot. Verschillende fracties in Provinciale Staten pleitten er vrijdag in een digitale vergadering voor om een pas op de plaats te maken wat betreft de stikstofmaatregelen.

Ze wilden dat eerst het effect van de verschillende stikstofbronnen wordt gemeten. Gedeputeerde Rik Grashoff liet weten dat hij daar helemaal niks voor voelt. Er ligt al een landelijk rapport waaruit blijkt hoeveel de veeteelt en het (luchtvaart)verkeer uitstoten. “We weten dus al hoe het zit”, zei de provinciebestuurder van GroenLinks.

De Gedeputeerde wil de huidige, lagere stikstofuitstoot niet gebruiken voor nieuwe projecten, zoals sommige Brabantse politici voorstelden. “In principe ligt die beslissing bij de rijksoverheid, maar ik denk niet dat dat kan. Die terugval heeft namelijk niks met beleid te maken maar met toevallige omstandigheden. Dus die stikstofterugval kun je niet zomaar inzetten."

Grashoff zei verder dat het aantal aanvragen van bouwvergunningen enorm oploopt. Er ontstaat in het provinciehuis zelfs een opstopping. De provincie haalt overal mensen vandaan om dat probleem het hoofd te bieden. “We werken volgens het principe first in first out, waarbij uitzonderingen mogelijk zijn. In ieder geval heeft woningbouw voor ons de hoogste prioriteit”, stelt Grashoff.