Hans en Petra zitten al wekenlang met z'n tweeën vast op een Spaanse camping

In Spanje zijn de coronaregels strenger dan in Nederland. Het stel uit Den Bosch is daardoor aan hun vakantiehuisje gekluisterd, op een verder lege camping. Alleen de campingeigenaar en zijn familie wonen op het terrein.

We wisten niet dat het zo erg was, dat er zulke strenge regels waren gekomen.

Precies twee dagen hadden ze gefietst toen ze volgens plan bij de camping aankwamen. Die bleek dicht. "Als je aan het fietsen bent, krijg je het allemaal niet zo mee. We wisten niet dat het zo erg was, dat er zulke strenge regels waren gekomen. Ze mochten geen meter verder fietsen en de camping was dicht. Wat nu?

Gelukkig streek de eigenaar over zijn hart en mochten ze in een van zijn vakantiehuisjes blijven. "We zijn die man zo dankbaar." In dat huisje zitten ze nu al zes weken. "Het weer is hier slechter dan in Nederland. We hebben zelfs sneeuw gehad en veel regen. Dat is niet leuk in een tentje", vertelt Hans.

Waar hou je je zoal mee bezig op een lege camping? Twee keer per week mogen ze met toestemming van de Guardia Civil boodschappen doen. "Maar wel apart, samen fietsen mag niet", zegt Hans. "We zijn een keer betrapt toen we wilden wandelen bij een groot stuwmeer hier. Nou, toen waren ze bóós. Als ze ons nog een keer betrappen krijgen we een boete. Ze waren echt heel boos."

Soms gaan we toch stiekem naar het stuwmeer.

"Ik snap het ook wel", relativeert hij even later. "Alle Spanjaarden zitten opgesloten in hun huis en dan lijkt het erop alsof wij hier een beetje de toerist lopen uithangen. Dat is niet de bedoeling. Maar soms gaan we toch stiekem naar het stuwmeer. Als we dan in de canyons rond het stuwmeer zitten, zijn we niet te zien en veilig voor de Guardia Civil. Er is hier verder helemaal niemand".

Daarnaast helpen ze de eigenaar een beetje door onkruid te wieden. "Ze hebben hier overal borders langs de paden. Daar hebben we onkruid gewied en jonge planten uitgepoot om iets te doen te hebben", aldus Hans.

Ondertussen hebben we natuurlijk een ervaring die we van ons leven niet meer vergeten.

Het stel had op 27 maart een terugvlucht geboekt. Alles moest worden ingepakt, ook de fietsen dus die werden weer uit elkaar gehaald. Hans: "Helaas heb je steeksleutel 15 nodig voor de pedalen. Laat ik die nou net weggegooid hebben toen we de eerste dag in Spanje waren. Je wilt licht reizen, die hoef ik niet mee te sjouwen, dacht ik." Hierdoor moet Hans dus iedere keer gaan zoeken en bedelen om steeksleutel 15. Bovendien werd de reis geannuleerd 'en het geld hebben we niet terug', aldus Hans.

Maar ze houden hoop. "Ik denk dat we half mei wel terug kunnen vliegen. Ik hoop het ook. De luchthavens moeten eerst open gaan, want die zijn in Spanje nu nog dicht. Het is heel dubbel. We zitten eigenlijk prima hier. Maar onze familie zit in Nederland. Mijn moeder van 90 moet niet ziek worden, want dan wordt het heel vervelend. Ik maak me wel zorgen om iedereen thuis."

"Ondertussen hebben we natuurlijk een ervaring die we van ons leven niet meer vergeten", gaat Hans verder. "Maar ze hebben hier een wasruimte met een hele mooie galm. Ik zit in Nederland in een koor en ken een groot deel van het repertoire uit het hoofd. Ik geef hier prachtige concerten, hahaha."