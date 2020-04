Remote Labs: experimenten op de TU/e vanaf thuis besturen met je laptop op schoot

Student Diederik Markus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is helemaal blij. Sinds kort kan hij met de laptop op schoot proeven doen waarvoor hij normaal gesproken naar de universiteit moest. De proefopstelling in het Fluxgebouw kan hij met zijn computer vanaf zijn studentenkamer besturen. Een camera geeft door wat er kilometers verderop bij de TU gebeurt. “Zo gaat mijn onderwijs gewoon verder.”

Diederik moet een proef doen met drie watertanks. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Hij moet ervoor zorgen dat het watertanks tot een bepaalde hoogte gevuld worden. Op afstand kan hij de waterpompen en kleppen open en dicht zetten. Hij kan de proefopstelling reserveren zodat hij op zijn gemakje kan experimenteren. “Ik kan zelf kiezen wanneer ik proefjes wil doen. Ik heb nu heel veel vrijheid. Zelfs midden in de nacht kan ik hiermee aan de slag.”

260 studenten

Diederik testte het systeem en hielp bij de ontwikkeling van de software. Vanaf maandag gaan zestig studenten ermee aan de slag. Over drie weken nog eens tweehonderd.

Will Hendrix van de TU/e: “Door de grote studentenaantallen hebben we vaak te weinig ruimte om alle studenten te laten experimenteren. Dit is daar een oplossing voor. Normaal gesproken komen ze op een bepaalde middag en dan moet het experiment plaatsvinden. Dat is dan hun enige kans. Of het lukt of niet want het is te druk om terug te kunnen komen. Nu kunnen ze hun experiment doen en als er dan iets niet werkt, kunnen het later nog een keer proberen.”

Uitslapen

De school was voor de coronacrisis al bezig met dit nieuwe systeem dat Remote Labs heet. Door corona is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Dit zou wel eens de toekomst kunnen zijn. “We hebben al contact met hogescholen. Avans en Fontys zijn geïnteresseerd.”

Student Diederik ziet het ook wel zitten. “Studenten gaan graag hun eigen weg. Dan is dit een uitkomst. Zo werk ik liever in de avond dan in de ochtend. Ik kan nu wat meer uitslapen.”