Weer 'Wonder van Waalwijk' nu RKC niet degradeert, Europees voetbal voor Willem II en PSV

RKC degradeert niet naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt, nu de eredivisie definitief niet wordt uitgespeeld door het coronavirus. Willem II mag zich opmaken voor Europees voetbal, net als PSV komt het uit in in de voorronde van de Europa League.

FC Groningen-PSV was de laatste wedstrijd die dit seizoen gespeeld werd in de eredivisie. Daarna was het lange tijd onduidelijk wat er zou gebeuren met de competities.

Situatie RKC leek uitzichtloos

Een jaar na de promotie van RKC leek de Waalwijkse ploeg weer terug naar het tweede niveau van Nederland te zakken. De promotie een jaar geleden was bizar, na een zenuwslopende slotfase en een uiteindelijk 4-5 overwinning op bezoek bij Go Ahead Eagles. Maar dat de ploeg van trainer Fred Grim nu niet degradeert is minstens zo bizar te noemen.

RKC stond laatste en leek in een uitzichtloze situatie te zitten. De ploeg had met nog acht wedstrijden te spelen elf punten achterstand op een plek die geen directe degradatie zou betekenen. De hoop op een voetbalwonder was ver te zoeken. Maar door het besluit blijft RKC nu toch op het hoogste niveau actief.

Naast RKC blijft ook ADO Den Haag in de eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap, die op promotieplekken stonden, blijven in de Keuken Kampioen Divisie. NAC, dat in het bezit was van een periodetitel en normaal play-offs voor promotie had mogen spelen, moet zich ook opmaken voor sowieso nog een jaar Keuken Kampioen Divisie.

'Verdiend ticket voor Willem II'

De Willem II-supporters mogen dromen van Europese wedstrijden met de club. In 2005 was de Tilburgse club voor het laatst actief op het hoogste niveau. Toen was AS Monaco de tegenstander in het Europa Cup II-toernooi. Nu mag de ploeg van trainer Adrie Koster zich opmaken voor de voorronde van de Europa League. Het moet twee voorrondes overleven om de groepsfase van het Europese toernooi te bereiken.

“Mooi voor de Tilburgse club. En ook een verdiend Europees ticket”, zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. “De club zet al een paar jaar grote stappen, zowel op als naast het veld. Onder trainer Adrie Koster was er vorig jaar het succesvolle bekertoernooi, waarin Ajax in de finale te sterk was. Nu ging het heel erg goed in de competitie.”

“Het is alleen de vraag hoe mooi dit Europese ticket werkelijk is. In Nederland mogen er tot 1 september geen voetbalwedstrijden gespeeld worden. En de voorrondes van Europees voetbal zijn normaal in juli en augustus. Daar zal iets mee geschoven worden, maar of dat genoeg is om ook echt Europees voetbal te zien in Tilburg is de vraag.”

Geen verrassing voor PSV

Voor Willem II en RKC stond er echt iets op het spel bij het besluit dat in Zeist genomen werd. In Eindhoven is het meer voor kennisgeving aangenomen. PSV stond op een plek die recht geeft op deelname aan voorronde Europa League. In alle mogelijke scenario’s die de afgelopen weken voorbij kwamen stond PSV eigenlijk altijd met het ticket voor die voorronde Europa League in handen.

“Het is logisch”, zegt PSV-watcher Job Willemse. “De club heeft niet veel recht om meer te eisen. Ze hebben een zeer matig seizoen gekend en stonden gewoon op plaats vier. In een heel gunstig geval zou de KNVB terugvallen op de resultaten van vorig seizoen, dan had PSV voorronde Champions League mogen spelen. Maar dat ze naar de voorronde van de Europa League gaan is heel logisch.”