GLOW en de Dutch Design Week gaan het heel anders doen: 'Geen grote mensenmassa's bij elkaar'

Op GLOW komen jaarlijks zo’n 770.000 mensen af die in november een route van 5 kilometer door Eindhoven lopen. De editie van dit jaar zal er heel anders uitzien. “We bekijken met alle betrokken partijen verschillende scenario’s”, vertelt Hermans. “Zelfs al zouden evenementen na 1 september wel door mogen gaan, dan voelt het niet juist om al die mensen die route af te laten leggen”, zegt Hermans.

De ideeën verschillen van projecten in de lucht tot mobiele lichtkunstwerken die eens in de zoveel dagen langs verzorgingshuizen en parken rijden. Ook zijn er plannen om Eindhoven tijdens GLOW een halfuur helemaal donker te krijgen en iedereen dan een lichtje buiten neer te laten zetten.

Veiligheid staat voorop

“Veiligheid staat nu bij ons voorop. Bij deze scenario’s komen er geen grote groepen massaal bij elkaar”, legt Hermans uit. In juni wordt een definitieve keuze gemaakt. “Het kan nog alle kanten op gaan."

Het volledig omgooien van de jubileumeditie belooft een uitdaging te worden. “Uit de gesprekken die we nu al hebben gevoerd, zien we wel dat de flexibiliteit heel groot is. We gaan de uitdaging met een goed gevoel en veel enthousiasme aan”, zegt Hermans.

Dutch Design Week

Ook de Dutch Design Week in Eindhoven wordt in oktober waarschijnlijk omgegooid. Welke plannen er liggen, is nog niet te zeggen, volgens woordvoerster Anoek Hagenaars. “Er is nog veel onduidelijkheid over wat er na 1 september mag en kan. Dus we moeten stap voor stap blijven kijken naar verschillende scenario’s en wat er tegen die tijd allemaal mogelijk is”, vertelt Hagenaars.

Waarschijnlijk wordt het deels een digitale Dutch Design Week. “Het is zeker een uitdaging, maar eentje die we wel aankunnen. We hebben er alle vertrouwen in", zegt Hagenaars.