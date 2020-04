Bram Boelhouwers weigert lintje voor vrijwilligerswerk: 'De waardering van de mensen is genoeg'

Bram Boelhouwers (75) uit Fijnaart is kort en bondig over zijn weigering: “Ik hoef niet beloond te worden voor alle werk. Dat doe ik voor de mensen. En hun waardering is genoeg.”

Het werd dan ook een kort gesprek met burgemeester Klijs. “Toen ik vanmorgen thuiskwam, stond m’n dochter met bloemen in haar hand. De burgemeester had gebeld en toen wist ik wel wat er aan de hand was. Toen hij terugbelde, vertelde ik hem dat ik geen lintje wilde. Hij werd er even stil van.”

Niks tegen koningshuis

Boelhouwers is er principieel in, maar hij heeft zeker niks tegen het koningshuis. “Nee, hoor. Maandag hijs ik de Nederlandse vlag en een oranje wimpel. Ik kijk iedereen recht in de ogen, maar hoef geen lintje.”

Boelhouwers heeft in zijn leven genoeg gedaan. Hij was voorzitter van de Winkeliersvereniging Fijnaart, ruim vijftig jaar lid en bestuurslid van Muziekvereniging Harmonie Oranjevaan, Kerkenraadslid en wijkouderling van de Hervormde Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, pastoraal medewerker en wijkteamlid Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en voorzitter van het Inter Kerkelijk Koor Fijnaart.

Daarnaast had Boelhouwers jarenlang een confectie- en een woninginrichtingszaak in Fijnaart.