Efteling is niet blij met StukTV dat bezoekers plaagt voor een YouTube-video

In de tien minuten durende video (opgenomen voor de coronacrisis) die donderdag werd gepubliceerd, krijgen de jongens opdrachten van hun collega’s. Zo moeten ze kinderen plagen, verplaatsen ze kinderwagens van bezoekers, gaan ze ervandoor met een muts, sjaal of tas van bezoekers en wordt één bezoekster aan haar billen gevoeld.

De woordvoerder geeft toe dat de video ‘schuurt met de Efteling-gedachte’. “Dat hadden wij ons van tevoren al gerealiseerd, maar we hebben ervoor gekozen om het samen met StukTV te doen. Zo wisten we zeker dat alles veilig zou verlopen en hadden we er enige controle over. Anders zouden ze misschien zonder toestemming hetzelfde hebben gedaan. Er zijn echter wat dingen die niet helemaal passen bij de Efteling-gedachte, dingen die wij niet goedkeuren."

De woordvoerder doelt daarmee onder andere op de vrouw die bij haar bil wordt gepakt. Volgens hem was vooraf niet precies afgesproken wat de jongens wel en niet mochten doen. “Wij hebben het aanraken vooraf niet specifiek benoemd omdat wij het normaal menselijk gedrag vinden om dat níét te doen", aldus de woordvoerder.

Goedgekeurd

Alle bezoekers die in de video zitten, hebben achteraf goedkeuring gegeven. “Alle gasten die betrokken waren, zijn meteen opgevangen. We hebben met hen gesproken en er waren geen negatieve signalen. Mensen die niet in de uitzending wilden, zijn eruit gehaald.” De Efteling gaat StukTV niet vragen de video te verwijderen. "We hebben bewust gekozen voor een samenwerking, dus dat zou niet netjes zijn."