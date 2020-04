Boswachter Lieke loopt door de afgebrande Peel: ‘Over een paar weken is het alweer een beetje groen’

De omvang van de brand is moeilijk voor te stellen. Er is maar liefst achthonderd hectare natuur verbrand. Wat er achterblijft is een zwart landschap. Als je er doorheen loopt, slaat de brandlucht op je adem, stoft de as omhoog en tussen de bomen, laag bij de grond, hangt nog rook.

“Deze ijzeren platen liggen hier, zodat slangen er kunnen schuilen”, vertelt boswachter Lieke Verhoeven. Voorzichtig tilt ze een plaat op. “Gelukkig zit hier niks onder.” Zij is nu voor het eerst weer in het gebied. “De komende weken gaan we samen met ecologen het gebied bekijken en onderzoeken.”

Foto: Dirk Verhoeven

Veel bomen zijn volgens de boswachter verloren. “Ze zijn van de grond tot ongeveer een meter hoog zwartgeblakerd. Sommige zullen nu nog wel even overleven maar krijgen dan in de toekomst problemen”, vertelt Lieke.

Toch zie je nu al dat de natuur zich herstelt. Er zijn alweer wat insecten te zien, de vogels fluiten en als je onder het zwarte gras kijkt, zie je hier en daar al weer een groen sprietje. “Over een paar weken zal het hier wel weer redelijk groen zijn. Maar het gebied zal wel veranderen. Er komen meer planten die we eigenlijk niet willen. As is heel vruchtbaar en er zit veel voeding in, terwijl het gebied normaal juist heel voedselarm is”, zegt Lieke.

Wij hebben natuurlijk het liefst een mooi groen parkje met om de vijftig meter een brandpaal.

De brand in de Peel is een nieuwe fase ingegaan. Er hoeft nu niks geblust te worden, maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet het geval is. De brandweer gaat ervan uit dat het hier en daar nog wel zal oplaaien. “Onder de oppervlakte zal het nog wel smeulen”, zegt brandweerman Jos van den Akker.

Het is nu ook tijd om terug te gaan kijken. Het gebied is erg ontoegankelijk en het zou voor de brandweer goed zijn als dat in de toekomst beter is. “Vanuit ons gezien hebben wij natuurlijk het liefst een mooi groen parkje met om de vijftig meter een brandpaal,” overdrijft Van den Akker, “maar wij weten ook dat dat niet kan.”

Ook brandgangen maken, zoals in andere gebieden, is volgens Lieke niet echt een optie. “Mensen gaan die gebruiken om over te lopen. En dit gebied moet juist met rust worden gelaten. Maar we gaan wel kijken of we in toekomst iets kunnen doen met het verdelen van stukken natuur.”