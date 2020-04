Opluchting bij RKC: 'Het kon alle kanten op, maar in onze ogen is dit een logisch besluit'

RKC Waalwijk speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. De KNVB heeft vrijdag het besluit genomen dat er geen clubs degraderen dit jaar. RKC was hekkensluiter en leek na een jaartje op het hoogste niveau af te zakken naar de Keuken Kampioen Divisie. De opluchting is groot bij Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

"Natuurlijk zijn we blij met deze uitkomst", zegt Van Mosselveld kort nadat bekend is geworden dat RKC niet degradeert. "Maar we gaan dit niet vieren en felicitaties voelen nu ook niet goed. We moeten met z'n allen beseffen welke wedstrijd we aan het spelen zijn in Nederland en de hele wereld. Ik denk dat we nog heel veel op ons af gaan krijgen, dat is de zorg die we nu hebben."

Er was maar één besluit dat genomen kon worden.

De voormalig voetballer verwijst meerdere keren naar de problemen waar we allemaal mee te maken hebben nu. Hij plaatst alles terecht in perspectief. Toch is hij als bestuurder van RKC wel tevreden met de beslissing van de KNVB. "Het is in onze ogen echt de enige logische oplossing. Er was maar één besluit dat er genomen kon worden."

"Je spreekt voor de competitie af dat je 34 wedstrijden speelt, allemaal zeventien wedstrijden uit en thuis. Daarna kun je de sportieve balans opmaken. Nu waren er nog acht wedstrijden te spelen, dat zijn nog 24 punten. Hoe slecht je er ook voor staat op zo'n moment, er is nog een kans. Het is spijtig dat we de competitie niet gewoon hebben kunnen afmaken. Maar dit is volgens ons wel het juiste besluit."

Tot ongeveer vijf uur hebben we ook rekening gehouden met andere scenario's.

Met de duidelijkheid die er nu is kan RKC aan de slag. Er is zekerheid over het niveau. Dus kan de club daar ook naar handelen. Van Mosselveld leeft mee met SC Cambuur en De Graafschap, de clubs die hoopten op promotie. "Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Tot ongeveer vijf uur hebben we ook rekening gehouden met andere scenario's."

De ploegen uit Leeuwarden en Doetinchem zouden in beroep kunnen gaan tegen dit besluit. Volgens Van Mosselveld heeft dat geen gevolgen voor RKC. "Ik weet niet wat de andere clubs gaan doen. Het bestuurd betaald voetbal heeft in deze situatie een besluit moeten nemen. Dat is definitief. Ik zie dat niet teruggedraaid worden. En zeker niet ten koste van ons."