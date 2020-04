Ton (63) viert zijn jubileum als rijinstructeur zonder leerlingen door coronacrisis

De Tilburgse Ton Rosenberg heeft in zijn carrière als rijinstructeur al bijna 1200 leerlingen mogen begeleiden. Helaas vierde hij vrijdag zijn 25-jarig jubileum zonder lessen en leerlingen, want zijn werk ligt natuurlijk al weken stil door de coronacrisis.

Het is de eerste keer in de lange carrière van de Tilburgse rijinstructeur dat hij weken achter elkaar níét naast 'zijn' leerlingen in de auto zit. “Als zzp'er nam ik maximaal twee weken vakantie, omdat je leerlingen toch zoveel mogelijk wil bedienen. Dus ik heb nog nooit vier weken achter elkaar vrij gehad. Als ik tot 20 mei geen les mag geven, is het zelfs acht weken”, vertelt hij. “Dat is een iets te lange vakantie. Als je nou op de Bahama’s kan zitten, is het nog wel leuk. Maar dat gaat ook niet”, grapt hij.

Mijlpaal

Hij had het wel leuk gevonden om deze mijlpaal te vieren met (oud-)leerlingen, maar dat is natuurlijk niet mogelijk nu. “Met de jeugd omgaan maakt mijn werk leuk. Dat houdt me jong. Met sommige leerlingen praat ik over muziek en dan geven ze me tips over hiphop en R&B. Dus dat wat betreft geef ik altijd met heel veel plezier les.”

Het is daarom rustig afwachten tot hij weer les mag geven en hoe dat eruit gaat zien in de anderhalvemeter-sameleving. “Als je het heel zwart-wit bekijkt, kun je natuurlijk nooit anderhalve meter afstand houden tussen leerling en instructeur. Ze zijn aan het kijken naar een scherm dat ze in de lesauto kunnen plaatsen en of het mogelijk is om net als tandartsen met mondkapjes en zo weer te mogen werken.”

Eén ding lijkt hem voor de hand liggend: dat leerlingen elkaar niet meer naar huis brengen na een les. “Nu werken we met een taxisysteem waarbij we de nieuwe leerling samen ophalen en de andere leerling weer naar huis brengen. Dat zal niet meer gaan. Wellicht dat we op een centraal punt moeten afspreken zodat je nooit met zijn drieën in de auto zit.”

Leerlingen staan te popelen

Ton hoopt in ieder geval dat hij snel weer aan de slag mag. “Ook de meeste leerlingen staan te popelen om weer te lessen. Maar goed, ik klaag zeker niet. Nu kan ik een beetje wennen aan hoe het zou zijn als ik met pensioen ga.”